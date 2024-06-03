Huawei Cloud ускоряет цифровизацию в Центральной Азии благодаря систематическим инновациям - вице-президент Roy Luo (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Huawei Cloud улучшает качество обслуживания клиентов, изменяет отраслевые приложения и расширяет возможности облачных сервисов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-президент по консалтингу и решениям компании Huawei Cloud в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии Roy Luo.

"Данные изменят все, о чем свидетельствуют экспоненциальный рост объема данных, ускорение облачных вычислений на их основе и инновационная конвергенция данных с помощью искусственного интеллекта. Предприятия начинают уделять больше внимания полезности данных. Переход от "Data plus AI" к "Data4AI and AI4Data" подпитывается ростом базовых моделей, а конвергенция данных и искусственного интеллекта начинает набирать обороты на рынке. Это расчищает путь для создания эффективной базы данных, оптимизирует их ценность для искусственного интеллекта, избавляет от разрозненных данных, снижает затраты и повышает производительность бизнеса", - сказал он.

Roy Luo отметил, что цифровизация и интеллектуализация углубляются и становятся новыми требованиями и особенностями цифровой трансформации государственных и корпоративных заказчиков, которая затрагивает все отрасли, а влияние искусственного интеллекта поможет предприятиям во всех отраслях получить конкурентные преимущества.

"Наш путь в Huawei Cloud отмечен неизменным стремлением предоставлять передовые решения и обеспечивать стабильность и безопасность наших сервисов. Мы видим будущее, в котором искусственный интеллект станет неотъемлемой частью любой отрасли, делая бизнес более эффективным и инновационным. Huawei Cloud предложила стратегию "ИИ для облака" и "Облако для ИИ". Используя ИИ и базовые модели, Huawei Cloud улучшает качество обслуживания клиентов, изменяет отраслевые приложения и расширяет возможности облачных сервисов", - сказал вице-президент.

Он подчеркнул, что на сегодня Huawei Cloud обслуживает более 800 правительств, 500 финансовых учреждений, 120 операторов связи и многих других ведущих игроков по всему миру.

"Huawei Cloud осведомлена о тенденциях отрасли. Huawei - это бизнес в реальном секторе экономики, обладающий развитыми навыками работы с цифровыми технологиями. Мы можем помочь другим предприятиям реального сектора экономики с выгодой перейти на цифровые технологии. Это повышает удовлетворенность пользователей, увеличивает производительность и способствует творчеству. Например, автоматизация создания ежемесячных операционных отчетов в "интеллектуальном финансовом пространстве" сократит продолжительность создания отчетов с 18 дней до 5 дней", - подчеркнул Рой Луо.

Он добавил, что компания накопила богатый опыт в интернет-индустрии, особенно в Китае, одном из крупнейших интернет-рынков в мире.

"Например, мы помогаем "Weibo", крупнейшей платформе социальных сетей в Китае, обрабатывать более 50 резких и кратковременных увеличений количества данных, передаваемых через сеть в год. Это обеспечивает бесперебойное обслуживание платформы микроблогов, которую в среднем ежедневно посещает более 250 миллионов человек, во время крупных мероприятий, поддерживая постоянный рост числа пользователей. Технологии Huawei Cloud также помогли повысить коэффициент конверсии пользователей более чем на 20 процентов для "Xiaohongshu", ведущей платформы электронной коммерции и социальных сетей в Китае, которая ежедневно публикует 450 000 новых постов", - отметил вице-президент.

Говоря о быстро меняющейся среде, в которой работают клиенты из разных отраслей, он подчеркнул, что для сокращения разрыва между технологиями и потребностями отрасли Huawei предложила Pangu Model 3.0 - инновационную иерархическую архитектуру с развязкой 5+X+N, состоящую из базовых моделей 5 - L0, моделей N - L1, адаптированных для отрасли, и приложения искусственного интеллекта X - L2.

"Базовые модели уровня L0 включают в себя NLP, CV, мультимодальные вычисления, прогнозирование и научные вычисления, которые обеспечивают общие навыки для использования в безграничных возможностях отраслевых приложений. В нашей серии Pangu Models 3.0 мы разработали более 30 отраслевых моделей, включая финансовую, правительственную, метеорологическую, здравоохранительную, образовательную, автомобильную и коммунальную отрасли, а также 400 вариантов использования искусственного интеллекта с более чем 150 партнерами для 200 клиентов. Объем данных каждой отрасли превышает 50 миллиардов токенов. Это система предварительно подготовленных моделей, которые могут быть быстро адаптированы для удовлетворения потребностей конкретного сценария и решения сложных задач в различных отраслях", - сказал Рой Луо.

По его словам, Huawei Cloud придерживается стратегии "Искусственный интеллект для отраслей", и именно поэтому были разработаны модели Pangu, которые, решая серьезные задачи, откроют больше возможностей для всех отраслей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

"Запуск в Эр-Рияде в прошлом году стал важной вехой, поскольку это поможет Huawei Cloud предоставлять более качественные услуги на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. Huawei продолжит свою деятельность на Ближнем Востоке и будет использовать свои уникальные преимущества в области взаимодействия облачных сетей и передовых устройств для внедрения передовых облачных технологий, искусственного интеллекта и других новых технологий на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", - заключил Roy Luo.