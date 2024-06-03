В Азербайджане будет разрешено создание рабочих мест сверх квоты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно новой статье, которую предлагается внести в закон, порядок устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Количество рабочих мест сверх квоты по каждому работодателю определяется в размере квоты, установленной для работодателя, но не более пятнадцати рабочих мест. Заработная плата по трудовому договору, заключаемому на рабочих местах сверх квоты с лицами, направленными органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на срок не менее двух лет, финансируется за счет средств страхования от безработицы с учетом статьи 26.6 настоящего закона.

Размер части заработной платы по рабочим местам сверх квоты, финансируемой за счет средств страхования от безработицы, устанавливается с применением процентных ставок, утверждаемых органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, по категориям лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством, на основании договора между работодателем и органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, при условии, что он не превышает среднемесячной номинальной заработной платы по стране, установленной за предыдущий год органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Целевые программы реализуются с участием работодателей, выбранных путем конкурса органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Целевые программы реализуются с участием работодателей, выбранных путем конкурса органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В конкурсе могут принять участие работодатели, которые соответствуют следующим условиям:

- действующие в течение последнего года и не имеющие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике на дату обращения;

- не сократившие количество сотрудников и рабочие места в течение последнего года;

- которые в соответствии со статьей 18.3 настоящего закона представляют соответствующую информацию в банк вакансий.

Не допускается участие в конкурсе государственных органов (учреждений), муниципальных органов, юридических лиц, находящихся в государственной или муниципальной собственности или контрольный пакет акций которых принадлежит государству или муниципалитету.

В конкурсе предпочтение отдается работодателям, создающим подходящие и стабильные рабочие места для лиц с особыми потребностями в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством по целевым программам по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.

Между работодателем-победителем конкурса и органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, заключается договор о реализации целевой программы сроком на три года с указанием направлений соответствующей целевой программы, прав и обязанностей сторон, а также их ответственности. В течение срока действия контракта участие работодателей в другом конкурсе по реализации целевых программ не допускается.

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