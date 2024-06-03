За последние 6 лет в Азербайджане трудоустроено более 500 тысяч человек - замминистра

БАКУ /Trend/ - За последние 6 лет в Азербайджане трудоустроено около 545 тысяч человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев во время обсуждения изменений в закон "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Замминистра отметил, что более 131 тысячи человек обеспечены временной занятостью на оплачиваемых общественных работах.

"Около 80 тысяч человек были вовлечены в программу самозанятости, а 27,5 тысячи человек - привлечены к профессиональной подготовке", - добавил он.

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