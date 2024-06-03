Исполнительный вице-президент bp примет участие в Baku Energy Week

БАКУ /Trend/ - Исполнительный вице-президент по производству и эксплуатации компании bp Гордон Биррелл будет участвовать в 29-й Baku Energy Week в рамках своего трехдневного визита, передает в понедельник Trend со ссылкой на BP-Azerbaijan.

В Expo Center 4 июня Гордон Биррелл и Гэри Джонс (региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции) расскажут о развитии проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), тридцатилетие которого отмечается в 2024 году.

"bp сообщит о работе, которая проводится для максимального извлечения запасов АЧГ с использованием широкого спектра технологий. Также будет представлена обновленная информация о других проектах, реализуемых bp в регионе, включая проект разработки гигантского газового месторождения "Шахдениз", где в 2024 году началась добыча газа и конденсата на пятом подводном фланге - восточно-северном фланге", - отмечено в пресс-релизе.

В информации подчеркивается, что как оператор месторождения АЧГ компания bp играет ключевую роль в превращении этого огромного актива в источник национального богатства, который поддержал независимость Азербайджана, изменил жизнь его народа и обеспечил устойчивое будущее страны.

Программа визита Гордона Биррелла также включает в себя серию двусторонних встреч, обсуждение бизнес-приоритетов с региональным руководством bp и запланированное взаимодействие со средствами массовой информации.