Азербайджан входит в список ТОП-10 приоритетных направлений ПИИ на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступает в 2024 год со значительным инвестиционным импульсом, занимая седьмую позицию в списке приоритетных направлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 2024 год, передает в пятницу Trend.

Согласно ежегодному исследованию FDI Standouts Watchlist, устойчивые макроэкономические показатели страны сыграли ключевую роль в том, что Азербайджан стал одним из ведущих направлений ПИИ во всем мире.

В исследовании, проведенном fDi, оцениваются макроэкономические показатели и траектории ПИИ 50 крупнейших мировых направлений ПИИ. В исследовании используются данные Международного валютного фонда (МВФ) и мониторинга трансграничных инвестиций FT под названием fDi Markets. Цель этого комплексного анализа - выявить страны, начинающие новый год с сильными макроэкономическими показателями и впечатляющими темпами роста ПИИ.

Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2024 году на уровне 2,5 процента.

Лидером списка стала Камбоджа, которая сохранит высокие темпы инвестиционного роста в 2024 году. Камбоджа возглавила список благодаря высокому темпу экономического роста, ожидаемому увеличению ВВП на 6,1 процента в 2024 году, и успешным торговым отношениям с Китаем и Южной Кореей.

Следует отметить, что сосед Азербайджана по Каспийскому региону, Казахстан, занял шестую позицию в вышеупомянутом рейтинге ПИИ на 2024 год, составленном fDi Intelligence.

В свою очередь, в топ-10 стран, помимо Азербайджана, Казахстана и Камбоджи, входят Филиппины, Кения, Ирак, Намибия, Марокко, Сербия и Индия.

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