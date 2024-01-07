За день через погранпост на мосту через реку Астарачай могут проехать 300 грузовиков - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Новый автомобильный мост, построенный между Ираном и Азербайджаном через реку Астарачай, будет способствовать развитию торговых и транзитных связей между двумя странами, а также экономическому росту.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил на заседании правительства министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Он сказал, что новый мост позволит 300 грузовым автомобилям пересекать границу в течение дня. По старому мосту в течение дня могли проехать только 200 автомобилей.

Министр также отметил, что переговоры с российской и азербайджанской сторонами по строительству железной дороги Решт-Астара также завершились положительно.

"Россия выделит кредит в размере 1,3 миллиарда евро для продолжения строительства железной дороги Решт-Астара, и дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году", - добавил министр, отметив, что данная дорога объединит железнодорожные системы Ирана, Азербайджана и России.

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