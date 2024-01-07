Стало известно количество грузового транспорта, ожидающего проезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Астара" в настоящее время ожидают проезда 9 грузовых автомобилей.

Об этом Trend сообщили в воскресенье в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 28, "Мазымгара" - 17, "Самур" - 40 и на таможенном посту "Ханоба" - 6 грузовых автомобилей. На таможенном посту "Красный мост" ожидающего выезда транспорта нет.

Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им при планировании рейсов действовать в соответствии с текущей ситуацией на таможенном посту.

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