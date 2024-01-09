Азербайджан и ОАЭ подписали документы, нацеленные на укрепление энергетического партнерства

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и ОАЭ подписаны четыре документа о сотрудничестве в области энергетики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, подписаны Меморандум о взаимопонимании относительно инвестиционного сотрудничества между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов по проектам передачи электроэнергии», «Рамочный договор о стратегическом сотрудничестве по дальнейшему усилению использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана, позволяющий операции по экспорту зеленой энергии», «Календарь мероприятий (Дорожная карта) по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт», а также «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями ADNOC и SOCAR».

Меморандум о взаимопонимании предусматривает создание основы инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в проектах передачи электроэнергии, развитие сетей, обмен техническими знаниями и опытом. А документ о стратегическом сотрудничестве, наряду с проектами солнечной энергии мощностью 2 ГВт, ветровой энергии мощностью 2 ГВт на суше и морской ветровой энергии мощностью 6 ГВт, также охватывает сотрудничество по новым направлениям, таким как «зеленый водород», «зеленый аммиак», синтетический метан, устойчивое производство авиационного топлива и экспорт «зеленой энергии», изучение инвестиционных возможностей. «Календарь мероприятий (Дорожная карта) по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт» отражает меры по реализации двух проектов солнечной и одного проекта ветровой энергии на 2024–2027 годы.

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