В Азербайджане отменены правила в связи с участками расположения объектов, построенных на средства физических или негосударственных юрлиц

БАКУ /Trend/ - Отменены "Правила продажи земельных участков, на которых расположены объекты, построенные за счет средств физических или негосударственных юридических лиц".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение об этом подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Заведующему юридическим отделом минэкономики Туралу Искендерову было поручено в трехдневный срок обеспечить принятие необходимых мер для направления данного решения в министерство юстиции с целью включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики. Заведующей отделом по связям с общественностью Лейле Замановой поручено после внесения данного решения в Государственный реестр правовых актов (принимая во внимание пункт 5.5 "Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом № 2328 Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года) обеспечить принятие необходимых мер по его опубликованию в официальном периодическом издании в течение 72 часов и размещению на информационном ресурсе Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), а также на информационном интернет-ресурсе министерства в день его вступления в силу. Ответственному секретарю коллегии министерства экономики, заместителю начальника отдела внутреннего контроля Эльнуру Алиеву поручено обеспечить рассылку копии настоящего решения в соответствии с перечнем рассылки.

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