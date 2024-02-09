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Ввод в эксплуатацию экологически чистых автобусов – один из приоритетных вопросов – Анар Рзаев

Экономика Материалы 9 февраля 2024 16:26 (UTC +04:00)
Ввод в эксплуатацию экологически чистых автобусов – один из приоритетных вопросов – Анар Рзаев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетных вопросов является ввод в эксплуатацию экологически чистых автобусов.

Об этом сказал Trend в пятницу председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

Он отметил, что некоторое время назад в Баку на маршрутные линии были выпущены автобусы с электродвигателем, полностью отвечающие требованиям современных пассажирских перевозок.

"Цель состоит в том, чтобы оценить их использование на соответствие рельефу Баку, а также то, как они будут работать после определенного периода эксплуатации. Ввод в эксплуатацию экологически чистых автобусов также означает некоторое расширение сферы применения системы безналичных платежей и, как следствие, предоставление нашим пассажирам услуг, соответствующих современным стандартам, как по качеству, так и по безопасности", - сказал Рзаев.

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