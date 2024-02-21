В Азербайджане снижается спрос на ряд категорий автомобилей

БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце на автомобильном рынке Азербайджана наблюдались изменения цен.

Об этом Trend сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).

Согласно мониторингу, проведенному Центром, цены на автомобили до 30 тысяч манатов в январе выросли на 2,7 процента.

Несмотря на снижение спроса на более дорогие автомобили, использующие бензин марки АИ-95, цены на эти автомобили за месяц выросли на 0,5 процента.

Отметим, что в январе этого года Азербайджан импортировал 6 191 автомобиль различного назначения на сумму 113,4 миллиона долларов США.

В первый месяц импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, составил 20 единиц (на сумму 0,808 миллиона долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки пассажиров, снизился на 12,6% и составил 5 643 единицы (на сумму 100,3 миллиона долларов США).

Из этих автомобилей 1 235 (на сумму 40,2 миллиона долларов США) были транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания, а также электродвигателем, а 239 (на сумму 9,663 миллиона долларов США) - только с электродвигателем.

Кроме того, импорт моторизованных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 31,6%, до 495 единиц (на сумму 8,908 млн долларов США), а импорт моторизованных транспортных средств специального назначения - на 22,2%, до 33 единиц (на сумму 3,450 млн долларов США).

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