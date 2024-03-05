В ЗАО «AzerGold» состоялся тренинг по кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялся теоретический тренинг по кибербезопасности.

Тренинг, проведенный по инициативе ЗАО и при поддержке Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, охватил темы «Безопасность в онлайн-среде» и «Основы кибербезопасности».

Целью данного мер является выявление потенциальных угроз в условиях глобального роста цифровых рисков в отношении электронных ресурсов, принятие превентивных мер, повышение осведомленности сотрудников с целью защиты от киберугроз.

Специалисты Службы электронной безопасности рассказали о мотивах и методах атак, чтобы знать, как защититься от потенциальных угроз и улучшить защиту от будущих атак, а также о существующих киберугрозах и правилах кибергигиены, обеспечивающих безопасное использование интернета. Кроме того, они ответили на вопросы сотрудников Акционерного Общества. Наряду с этим, в начале тренинга были выполнены тестовые задания для оценки уровня осведомленности, а в завершение – для оценки эффективности усвоенного материала.