БАКУ /Trend/ - Минфин Азербайджана в прошлом году оштрафовал 59 должностных лиц.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с рабочим планом Службы государственного финансового контроля были составлены соответствующие протоколы в отношении должностных лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях. На 59 должностных лиц наложены штрафы в размере 57,3 тысячи манатов и обеспечена выплата этих штрафов в государственный бюджет.

В целях устранения этих нарушений и профилактики их совершения в других организациях были направлены письма в центральные органы исполнительной власти и соответствующие местные органы исполнительной власти, которым эти организации подчиняются, с соответствующими рекомендациями.

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