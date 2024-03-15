Азербайджан и Иран обсудили восстановление исторического Худаферинского моста

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с министром энергетики этой страны Али Акбаром Мехрабианом.

Как сообщили в пятницу Trend в минэрго Азербайджана, на встречах, проведенных в узком и расширенном составе, обсуждались актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в области электроэнергетики. Министры обменялись мнениями о состоянии реализации проекта строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз, а также о процессах, осуществляемых в рамках совместной Технической комиссии и Рабочей группы.

"Согласно информации, выражена удовлетворенность тем, что работы по гидроузлам находятся на завершающей стадии, в ближайшее время состоится церемония открытия гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы". Также была подчеркнута важность ускорения вопросов, связанных со строительством электростанций, согласовано ускорение процесса. Были обсуждены вопросы, связанные с использованием водных ресурсов, а также совместными мерами с иранской стороной по восстановлению, охране и сохранению исторических Худаферинских мостов.

На встрече были рассмотрены меры по ускорению строительства Ордубадской ГЭС мощностью 36 МВт на реке Араз, а также текущее состояние сотрудничества по соединению электрических сетей Азербайджана, Ирана и России.

В кратчайшие сроки было решено провести трехстороннюю встречу. В ходе беседы было также обсуждено расширение сотрудничества по обмену, а также транзиту электроэнергии. Согласовано усиление взаимных усилий по развитию приоритетных проектов, находящихся на повестке дня сотрудничества.

По итогам встречи состоялась пресс-конференция", - говорится в сообщении ведомства.

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