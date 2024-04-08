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В Нахчыване увеличились поступления от приватизации

Экономика Материалы 8 апреля 2024 16:03 (UTC +04:00)
В Нахчыване увеличились поступления от приватизации

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В I квартале этого года поступления в бюджет от приватизации составили в Нахчыванской Автономной Республике 648,3 тыс. манатов, что в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики.

"В январе-марте были приватизированы 1 государственное предприятие, а также находящиеся на балансе 2 государственных предприятий 61 нежилой участок и 1 здание гостиницы вместе с земельным участком", - отмечается в сообщении.

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