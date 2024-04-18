Странам необходимо срочно повысить финансовую устойчивость, чтобы быть готовыми к следующим потрясениям – Кристалина Георгиева

ВАШИНГТОН /Trend/ - Страны должны срочно повысить финансовую устойчивость, чтобы быть готовыми к следующим потрясениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня заявила Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время брифинга по глобальной политике в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"В последние годы в мировой экономике наблюдалось много турбулентности. У нас была пандемия, войны, климатические катастрофы во время кризиса. Несмотря на многочисленные потрясения и трудные финансовые условия, рост остается стабильно положительным. И мы немного повысили прогноз на этот год до 3,2 процента. И все же есть о чем беспокоиться. Инфляция снизилась, но не исчезла", — сказала она.

Георгиева упомянула, что среднесрочные перспективы роста на уровне около трех процентов являются самыми низкими за последние десятилетия, чему препятствует широкомасштабное замедление производительности.

"И расхождения внутри и между группами стран растут, при этом более бедные страны отстают еще больше. В этом контексте мы концентрируемся на ключевых приоритетах. Во-первых, создание бюджетных буферов. Сейчас бюджетные ограничения сами по себе становятся еще более важными, поскольку в большинстве стран бюджетные возможности исчерпаны.

В условиях кризиса страны должны срочно повысить финансовую устойчивость, чтобы быть готовыми к следующему потрясению", — отметила директор-распорядитель МВФ.

Далее Георгиева подчеркнула, что пришло время принять среднесрочные рамки бюджетной консолидации.

"Мы понимаем, что один размер не подходит всем. Скорость консолидации варьируется в зависимости от обстоятельств страны. Поэтому мы также будем балансировать между мобилизацией доходов и повышением эффективности расходов. Очень важно не забывать, что это бремя не должно ложиться на наиболее уязвимых людей", — сказала она.

Георгиева также отметила, что вторым приоритетом являются фундаментальные реформы, укрепление управления, увеличение участия женщин на рынке труда, улучшение доступа к капиталу.

"Мы направляем значительную часть наших исследований на политику, направленную на улучшение перспектив роста наших членов, особенно тех, которые наиболее серьезно пострадали от внешних шоков. И это подводит меня к третьему приоритету: возобновлению нашей приверженности нашему членству. Мы предоставили финансовую поддержку на сумму более 300 миллиардов долларов США почти 100 странам", — добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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