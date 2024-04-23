Названы направления расходования средств, выделенных из резервного фонда Президента Азербайджана в этом году

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на текущий год для резервного фонда Президента Азербайджана предусмотрено 300,0 млн манатов, а для резервного фонда государственного бюджета - 110,0 млн манатов, всего 410,0 млн манатов. В январе-марте этого года из средств, предусмотренных в государственном бюджете для резервных фондов, на основании соответствующих распоряжений было выделено 41,7 миллиона манатов (22,2 млн манатов из резервного фонда Президента Азербайджана и 19,5 млн манатов из резервного фонда государственного бюджета).

Как сообщает Trend со ссылкой на обзор министерства финансов за 1 квартал 2024 года и информацию об исполнении (оперативном) государственных бюджетов, из выделенных средств было осуществлено финансирование на сумму 14,5 миллиона манатов.

Средства, выделенные из резервного фонда Президента Азербайджана, были использованы для оказания финансовой помощи религиозным структурам на территории страны, финансовой поддержки организации деятельности Карабахского университета, капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Сумгайыт.

Из резервного фонда государственного бюджета были направлены средства на начало строительных работ по сооружению национального павильона Азербайджана в связи со всемирной выставкой "Osaka, Kansai Expo 2025", которая пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в городе Осака, Япония, а 0,9 миллиона манатов - на выполнение других мероприятий.

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