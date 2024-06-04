Masdar планирует выработку до 10 ГВт чистой энергии в Азербайджане к 2030 году - генеральный исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Masdar планирует к 2030 году выработать до 10 ГВт чистой энергии в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи на церемонии закладки фундамента трех крупных солнечных и ветровых проектов в Азербайджане мощностью 1 ГВт, которая состоялась сегодня.

"Азербайджан является ключевым стратегическим рынком для Masdar. Благодаря этим новаторским ветровым и солнечным проектам мощностью 1 ГВт в партнерстве с SOCAR мы делаем значительный шаг вперед в реализации нашего амбициозного плана по выработке до 10 ГВт чистой энергии к 2030 году в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, на фоне прошлогоднего открытия солнечной электростанции в Гарадаге мощностью 230 МВт, которая на то время была крупнейшей действующей электростанцией в регионе, и других ключевых проектов, находящихся в стадии разработки, Masdar поддерживает и ускоряет реализацию концепции чистой энергетики в стране в преддверии COP29 и в последующий период.

Отметим, что три новых проекта включают в себя Билясуварскую солнечную электростанцию мощностью 445 МВт, солнечную электростанцию "Нефтчала" мощностью 315 МВт и ветровую электростанцию Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. Инвестиционные соглашения по проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о закупке электроэнергии, подключении к линии электропередачи и об аренде земли.

Церемония, состоявшаяся на открытии Бакинской энергетической недели, подтверждает долгосрочную приверженность Masdar сотрудничеству с Азербайджаном как глобальным стратегическим партнером.