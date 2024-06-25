Увеличивается бюджет Госфонда соцзащиты населения Азербайджана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Увеличивается бюджет Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом был отмечен в изменении в законе Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, бюджет фонда увеличивается с 6 919 860 000,0 манатов до 6 949 860 000,0 манатов. Также доходы фонда по взносам на обязательное государственное социальное страхование увеличиваются с 5 288 135 400,0 манатов до 5 478 135 400,0 манатов, по внебюджетному сектору - с 3 387 100 000,0 манатов до 3 577 100 000,0 манатов.

Для финансирования обязательств государственного бюджета в целях сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты выделяемые из бюджета средства сокращаются с 1 392 000 000,0 манатов до 1 232 000 000,0 манатов.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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