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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 29 июня 2024 10:38 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 июня

1,7

24 июня

1,7

18 июня

1,7

25 июня

1,7

19 июня

1,7

26 июня

1,7

20 июня

1,7

27 июня

1,7

21 июня

1,7

28 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0039 маната и составил 1,8209 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 июня

1,8253

24 июня

1,8181

18 июня

1,8253

25 июня

1,8257

19 июня

1,8253

26 июня

1,8257

20 июня

1,8260

27 июня

1,8179

21 июня

1,8221

28 июня

1,8170

Средний курс за неделю

1,8248

Средний курс за неделю

1,8209

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0002 маната и составил 0,0194 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 июня

0,0193

24 июня

0,0191

18 июня

0,0193

25 июня

0,0193

19 июня

0,0193

26 июня

0,0193

20 июня

0,0204

27 июня

0,0193

21 июня

0,0195

28 июня

0,0199

Средний курс за неделю

0,0196

Средний курс за неделю

0,0194

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0517 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 июня

0,0523

24 июня

0,0518

18 июня

0,0523

25 июня

0,0516

19 июня

0,0523

26 июня

0,0516

20 июня

0,0523

27 июня

0,0518

21 июня

0,0517

28 июня

0,0515

Средний курс за неделю

0,0522

Средний курс за неделю

0,0517

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