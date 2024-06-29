Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
26 июня
|
1,7
|
20 июня
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0011 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0039 маната и составил 1,8209 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 июня
|
1,8253
|
24 июня
|
1,8181
|
18 июня
|
1,8253
|
25 июня
|
1,8257
|
19 июня
|
1,8253
|
26 июня
|
1,8257
|
20 июня
|
1,8260
|
27 июня
|
1,8179
|
21 июня
|
1,8221
|
28 июня
|
1,8170
|
Средний курс за неделю
|
1,8248
|
Средний курс за неделю
|
1,8209
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0008 маната. Средневзвешенный понизился на 0,0002 маната и составил 0,0194 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 июня
|
0,0193
|
24 июня
|
0,0191
|
18 июня
|
0,0193
|
25 июня
|
0,0193
|
19 июня
|
0,0193
|
26 июня
|
0,0193
|
20 июня
|
0,0204
|
27 июня
|
0,0193
|
21 июня
|
0,0195
|
28 июня
|
0,0199
|
Средний курс за неделю
|
0,0196
|
Средний курс за неделю
|
0,0194
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0517 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 июня
|
0,0523
|
24 июня
|
0,0518
|
18 июня
|
0,0523
|
25 июня
|
0,0516
|
19 июня
|
0,0523
|
26 июня
|
0,0516
|
20 июня
|
0,0523
|
27 июня
|
0,0518
|
21 июня
|
0,0517
|
28 июня
|
0,0515
|
Средний курс за неделю
|
0,0522
|
Средний курс за неделю
|
0,0517
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