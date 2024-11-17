БАКУ /Trend/ - Иран подготовил предложения по межпарламентской деятельности в области климата.

Как сообщает Trend, об этом заявил Рахматулла Новрузи, представитель парламента Ирана, выступая на панельной сессии на тему "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Роль парламентов в этих вопросах крайне важна. Парламенты могут укреплять сотрудничество, делиться опытом в разработке законодательства, повышать адаптивные способности государств к изменению климата, а также сотрудничать в управлении природными ресурсами, кодификации международных норм и разработке программ в рамках парламентской дипломатии. Исламская Республика Иран подготовила предложение по межпарламентской деятельности, которое будет представлено позже", - сказал он.

Новрузи отметил, что через Иран проходят шесть миграционных маршрутов, что создает особые вызовы для страны. "Изменение климата стало результатом индустриализации развитых стран, разрушения окружающей среды и вооруженных конфликтов. Эти факторы привели к многочисленным проблемам".

"Иран принимает миллионы афганских беженцев, и ежегодно наша страна тратит на их поддержку более 10 миллиардов долларов. Международное сообщество должно серьезно подойти к решению этой проблемы. Кроме того, изменение климата и экологические вызовы усугубляются строительством плотин на реках, расположенных на границе между Ираном и Афганистаном. Это особенно затрагивает жителей провинции Систан и Белуджистан, что требует срочных мер", - сказал он.