Прозрачность, инклюзивность и срочность являются ключевыми принципами успеха COP29 - Набиль Мунир

БАКУ /Trend/ - Прозрачность, инклюзивность и срочность остаются ключевыми принципами для обеспечения успеха COP29.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Вспомогательного органа по исполнению (SBI) Набиль Мунир на пресс-конференции в рамках СОР29.

"Хотел бы поделиться несколькими краткими размышлениями о первой неделе конференции. Было приятно увидеть прогресс в переговорах на прошлой неделе, а также стремление к достижению результатов, что демонстрирует сотрудничество сторон для общей цели — обеспечения устойчивого будущего", — сказал Мунир.

По его словам, был также достигнут прогресс в области действий по развитию потенциала для климатической подготовки молодежи, технологий и вопросов, касающихся наименее развитых стран. Несмотря на достигнутые успехи, для решения критических нерешенных вопросов, таких как смягчение последствий изменения климата, программы справедливого перехода, глобальная цель по адаптации, меры реагирования и, конечно, климатическое финансирование, необходимо приложить значительные усилия.

Мунир также подчеркнул, что в предстоящую неделю цель заключается в достижении сбалансированного и амбициозного результата.

"Я хочу напомнить всем, что каждое принятое здесь решение, каждое выполненное обещание и каждое укрепленное обязательство — это посеянные семена. Призываю стороны работать вместе для достижения амбициозных результатов", — заключил он.