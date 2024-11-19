Катар озвучил стратегию по снижению выбросов к 2030 году на COP29

БАКУ /Trend/ - Изменение климата остается одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед развивающимися странами, заявил министр окружающей среды и изменения климата Катара Абдулла Абдулазиз бен Турки Аль Субайе на саммите COP29, представляя национальное заявление, сообщает Trend.

"Изменение климата остается одной из самых серьезных проблем для мира, особенно для развивающихся стран. Поэтому мы призываем развитые страны выполнить свои обязательства", — отметил министр.

Катарский подход к борьбе с изменением климата основан на Национальном видении 2030, в котором защита окружающей среды занимает ключевое место. Представляя достижения страны, министр рассказал о докладе за 2021 год и детализировал будущие стратегии, направленные на решение климатических проблем.

"Наше Министерство окружающей среды и изменения климата разработало стратегию на 2024-2030 годы, направленную на достижение устойчивой и сбалансированной окружающей среды. Она включает цель по снижению выбросов парниковых газов на 25 процентов к 2030 году и укреплению сотрудничества на уровне учреждений и сообществ", — сказал он.

В числе инициатив — Национальный план действий по борьбе с изменением климата, включающий меры по снижению выбросов и адаптации, а также строгие механизмы управления для отслеживания прогресса и выявления проблем.

Катар также увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии в рамках Национальной стратегии по возобновляемым источникам энергии, которая ставит цель достичь 30 процентов доли чистой энергии в национальном энергетическом балансе к 2030 году. Значительный прогресс достигнут в области солнечной энергетики и программы повышения энергоэффективности.

"На международной арене мы продолжаем поставлять чистую энергию на мировые рынки через наш высокоэффективный СПГ, который является надежным источником низкоуглеродной энергии", — добавил министр.

В области устойчивого транспорта также достигнуты существенные успехи благодаря запуску метро в Дохе, трамвая Лусаил и электробусов, которые составляют более 70 процентов парка общественного транспорта. Приверженность Катара устойчивому развитию была также продемонстрирована на первом углеродно-нейтральном чемпионате мира по футболу FIFA 2022 года.

Министр подтвердил приверженность Катара Парижскому соглашению и подчеркнул важность международного сотрудничества. "Мы подтверждаем нашу приверженность Парижскому соглашению и обязуемся продолжать активно поддерживать международные усилия по решению проблем изменения климата и обеспечению устойчивого будущего для будущих поколений", — заключил он.