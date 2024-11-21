Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле (Турция) состоялось учредительное собрание руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Основной вопрос, обсуждавшийся на собрании, был связан с созданием Союза ассоциаций международных автомобильных перевозчиков в тюркском регионе (TDT-URTA).

Участники встречи единогласно поддержали решение о создании союза.

Азербайджан на мероприятии представлял руководитель ABADA Хабиб Гасанов.