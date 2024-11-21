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Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)

Экономика Материалы 21 ноября 2024 20:28 (UTC +04:00)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Фото: Азербайджанская Международная Ассоциация Автоперевозчиков

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле (Турция) состоялось учредительное собрание руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Основной вопрос, обсуждавшийся на собрании, был связан с созданием Союза ассоциаций международных автомобильных перевозчиков в тюркском регионе (TDT-URTA).

Участники встречи единогласно поддержали решение о создании союза.

Азербайджан на мероприятии представлял руководитель ABADA Хабиб Гасанов.

Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран (ФОТО)
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