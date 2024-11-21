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Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана

Экономика Материалы 21 ноября 2024 20:45 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана за январь-октябрь текущего года составила 2 807,5 млн долларов США. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), стоимость ненефтяных продуктов, экспортированных только в октябре текущего года, составила 342,4 млн долларов США, что означает рост на 23,1% в годовом выражении.

Отметим, что в 2023 году было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 3,348 млрд долларов США. В результате был зафиксирован исторический максимум по стоимости ненефтяного экспорта Азербайджана.

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