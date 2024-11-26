В руководстве bp AGT новые назначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В руководстве bp в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) сделано два новых назначения.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила компания.

Отмечается, что с января 2025 года Чингиз Гаджиев назначается на должность вице-президента bp по развитию бизнеса в Каспийском регионе.

На новом посту Ч.Гаджиев станет членом Руководящего совета bp по развитию глобального нефтегазового бизнеса и будет работать под руководством вице-президента Энди МакОслана, руководителя отдела развития нефтегазового бизнеса. Работая в бакинском офисе, он будет уделять основное внимание бизнесу bp в регионе AGT и представлять глобальную команду bp по развитию бизнеса в руководстве AGT.

В настоящее время Ч.Гаджиев работает в Корпорации совместных предприятий (BECL) bp в Ираке в должности финансового директора Операционной организации Румейла.

Имеет степень магистра Уорикского университета и степень бакалавра Азербайджанского государственного экономического университета. Женат, имеет двоих детей.

Со 2 декабря этого года Стюарт Шоу назначен вице-президентом по добыче в регионе AGT. На этом посту он сменит Эльхана Мамедова, назначенного в лондонский офис bp старшим вице-президентом по глобальной добыче apstrim.

На новом посту С.Шоу станет членом бизнес-руководства региона AGT.

В настоящее время он является вице-президентом группы bp по добыче, интеграции и трансформации. Его основные должностные обязанности включают разработку и реализацию стратегии добычи, руководство Центральным отделом управления добычей и оптимизацию добычи и обеспечение высоких стандартов для глобальных предприятий bp.

До своей нынешней должности он работал вице-президентом по добыче в Cевероафриканском бизнесе bp.

Имеет степень магистра Манчестерского университета.

Женат, двое детей.

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