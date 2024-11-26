Позиция промышленно развитых стран едва не сорвала климатическое соглашение в Баку - президент COP29 для The Guardian

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев рассказал, как противодействие промышленно развитых стран увеличению финансовых обязательств едва не сорвало климатический саммит в Баку, сообщает Trend.

"За два дня до завершения COP29 страны Глобального Юга – более 100 государств развивающегося мира – отклонили финансовый пакет с вкладом промышленно развитых стран в размере 250 миллиардов долларов", – написал он в своей статье для The Guardian. "Развивающиеся рынки и малые островные государства не несут ответственности за изменение климата, и многие отвергли этот предварительный показатель, посчитав его недостаточным".

Несмотря на сопротивление богатых стран, азербайджанская сторона сумела добиться увеличения суммы до 300 миллиардов долларов. Однако, по его словам, даже это значительное улучшение остается недостаточным для достижения минимальной необходимой суммы в 1 триллион долларов, которая могла бы предотвратить катастрофические изменения климата.

"Согласованные 300 миллиардов долларов – это шаг вперед по сравнению с предложенными днем ранее 250 миллиардами, и это увеличение было достигнуто исключительно благодаря настойчивости нашей переговорной команды", – отметил президент, критикуя промышленно развитые страны за "непоколебимость" на предыдущих этапах переговоров.

Мухтар Бабаев также подчеркнул недовольство стран Глобального Юга из-за задержки с публикацией финансовых предложений. "Такой подход справедливо придал этому вид свершившегося факта", – заявил он.

В преддверии COP30, которая пройдет в бразильском городе Белен, президент COP29 признал, что достигнутое соглашение – лишь начало пути. "Договоренности, достигнутые в Баку, помогут замедлить последствия антропогенного изменения климата, но этого недостаточно. Дебаты о том, кто должен платить, продолжаются. И чем дольше мы откладываем действия, тем выше становятся затраты", – заключил М.Бабаев.