В Азербайджане внесены изменения в Налоговый кодекс в отношении предпринимателей, работающих на рынках

БАКУ /Trend/ - Одним из направлений изменений в налоговом законодательстве является совершенствование налогового администрирования.

Об этом сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева на мероприятии на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

Она отметила, в частности, что теперь владелец рынка будет разрешать работать на рынке только предпринимателю, который был взят на налоговый учет. В связи с этим внесены изменения в закон.

"При этом налоговая нагрузка на предпринимателей, работающих на рынках, не увеличивается. Единственная цель здесь - восстановление учета, прозрачности и законной деятельности", - подчеркнула Мусаева.

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