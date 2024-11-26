Назван объем кредитов, выданных Агентством аграрного кредитования и развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана за январь-октябрь 2024 года предоставило кредиты на сумму 63,4 миллиона манатов 3360 физическим и юридическим лицам, работающим в аграрном секторе.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, из предоставленных на льготных условиях в течение 10 месяцев средств 48,3 миллиона манатов - это кредиты на технику и оборудование, 1 миллион манатов - льготные кредиты, а 14,1 миллиона манатов - микрокредиты.

В период с января по октябрь 2024 года Агентством были выделены на приобретение 5 208 голов племенных животных (4 410 голов крупного рогатого скота, 798 голов мелкого рогатого скота) 15,2 миллиона манатов, а также льготные средства.

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