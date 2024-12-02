Будут улучшены системы водоснабжения и канализации восьми сёл Ордубадского района

БАКУ /Trend/ - В восьми сёлах Ордубадского района начинаются работы по улучшению систем водоснабжения и канализации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана начала подготовительные работы.

Так, будет проведена работа по технико-экономическому обоснованию и разработке проектно-сметной документации строительства систем водоснабжения и канализации сел Вананд, Десте, Ханага, Агры, Дизе, Велевер, Башкенд и Горуглар.

Организация поручила выполнение указанных работ ООО Hinal Proje. Взамен компании будет выплачено 66 080 манатов.

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