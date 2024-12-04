Обсуждены реализуемые проекты между Азербайджаном и ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили реализумые проекты.

Как сообщает в среду Trend, об этом в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что была проведена встреча с делегацией под руководством Чарльза Дональда, председателя Рабочей группы по вопросам государственной собственности и практики приватизации в ОЭСР, а также генерального директора UK Government Investments.

"На встрече обсуждались проекты, реализуемые в сотрудничестве с ОЭСР, а также приоритетные вопросы, касающиеся устойчивой работы Азербайджанского инвестиционного холдинга и компаний из его портфеля, их управления в соответствии с принципами корпоративного управления", - говорится в публикации.

Отметим, что ОЭСР - это международная организация, основанная в 1961 году, целью которой является продвижение политики, направленной на улучшение экономического и социального благосостояния людей во всем мире, предоставление правительствам платформы для сотрудничества, обмена опытом и поиска решений общих проблем.

Уделяя особое внимание таким вопросам, как экономический рост, финансовая стабильность, торговля, образование, окружающая среда и инновации, ОЭСР собирает данные, проводит анализ и разрабатывает рекомендации и руководящие принципы для разработки дальнейших действий.