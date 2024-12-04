В Азербайджане на создание интенсивных садов киви будет предоставляться субсидия

БАКУ /Trend/ - На создание интенсивных садов киви будет предоставлена субсидия в размере 9600 манатов за гектар.

Об этом Trend сообщили в Фонде аграрного страхования Азербайджана.

Отмечается, что интерес к выращиванию киви в Азербайджане растет из года в год. В настоящее время киви выращивается в основном в Лянкяран-Астаринской экономической зоне. Спрос на внутреннем рынке, возможности экспорта на внешние рынки, а также наличие механизмов государственной поддержки стимулируют интенсивное разведение садов киви.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, фермерам, создавшим сады киви с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года в Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском районах, а также на ряде площадей в Лерикском районе, будет предоставлена единовременная субсидия в размере 9600 манатов за гектар. Субсидия будет распространяться на сады киви, оснащенные системой капельного орошения, где на гектаре высажено не менее 650 саженцев.

Указанный механизм субсидирования позволяет фермеру покрыть часть затрат на создание интенсивных садов киви.

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