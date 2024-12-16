Завершается размещение данных в системе кадастрового учета земель на освобожденных территориях - Рустам Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества завершает размещение данных в электронной информационной системе кадастрового учета земель на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель начальника Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана Рустам Шахбазов на брифинге, посвященном изменениям в Земельном кодексе.

По его словам, завершены работы по системе учета, связанные с категоризацией земель.

Шахбазов отметил, что на следующий год в этом направлении остался небольшой объем работ, который будет включать в себя уточнения на ряде территорий.

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