Leonardo рассматривает участие в трансформации логистики Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Leonardo, мировой лидер в аэрокосмической, оборонной и сфере безопасности, видит значительный потенциал для участия в проекте Среднего коридора.

Об этом в интервью Trend заявил вице-президент Leonardo по развитию международного бизнеса в Северо-Восточной Азии, Океании, Центральной Азии и Индии Анджело Чеккини.

Он отметил готовность Leonardo поддержать цели Среднего коридора, направленные на создание безопасной, эффективной и устойчивой инфраструктуры связи между Европой и Азией.

"Ключевая роль региона в соединении Европы и Азии подтверждается и укрепляется благодаря Среднему коридору. Эта инициатива предоставляет Leonardo ряд возможностей для вклада в создание безопасной и эффективной инфраструктуры, что укрепляет наши позиции как важного партнера в региональном развитии", - сказал вице-президент.

Компания стремится применить свои передовые технологии в области пограничного контроля и защиты критически важной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной и безопасной торговли по Среднему коридору. Чеккини подчеркнул ключевую роль защищенных коммуникаций, включая спутниковые решения, наземные системы связи и надежные меры кибербезопасности.

"Наши решения обеспечивают надежность и безопасность передачи данных, а также позволяют эффективно отслеживать и управлять транспортными потоками - будь то железные дороги, автомагистрали или порты, - что критически важно для логистики и торговли", - отметил он.

Кроме того, Leonardo готова улучшить логистические операции с помощью услуг наблюдения за Землей и передовых цифровых инструментов. Чеккини отметил, что такие технологии наблюдения позволяют отслеживать грузы в реальном режиме времени и проводить прогнозную аналитику, что помогает оптимизировать логистику.

"Цифровые решения Leonardo, использующие искусственный интеллект и наш суперкомпьютер 'Da Vinci', могут повысить эффективность региональных логистических сетей", - добавил он. Эти технологии увеличивают прозрачность цепочек поставок, оптимизируют перемещение грузов и совершенствуют мультимодальные транспортные узлы, способствуя расширению связей по всему региону.