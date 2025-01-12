США расширили санкции против дочерних компаний «Газпром нефти» в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ – Соединенные Штаты ужесточили санкции против российского ПАО «Газпром нефть», добавив в санкционный список её дочерние предприятия, работающие в Центральной Азии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов США, под санкции попали компании: ООО «Газпром нефть Азия» и АО «Мунай-Мырза» в Кыргызстане, ООО «Газпром нефть Таджикистан» и ТОО «Газпром нефть Казахстан».

Эти действия являются частью продолжающейся стратегии по ограничению деятельности российских энергетических компаний за рубежом. Включение дочерних структур из Центральной Азии подчеркивает расширение усилий международного сообщества по сокращению энергетического влияния России в регионе.

На момент публикации комментариев от «Газпром нефти» или её региональных филиалов относительно введенных санкций получено не было.