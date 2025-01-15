Проведены первые политические консультации между МИД Азербайджана и Мальдив (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13-15 января 2024 года правительственная миссия Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым совершила визит в Мальдивскую Республику.

Об этом в среду сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе визита заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов был принят вице-президентом Мальдивской Республики Узом Хуссейном Мохамедом Латифом.

"Также состоялась двусторонняя встреча Э.Мамедова с министром экономического развития и торговли Мохамедом Саидом.

Мальдивская сторона высоко оценила визит правительственной миссии Азербайджана, на встречах обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Мальдив. С азербайджанской стороны политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с мальдивской — министр иностранных дел Фатимат Иная. В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения двусторонних и многосторонних политических связей, а также сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, логистической и транспортной, туристической, гуманитарной и других сферах.

Положительно оценено сотрудничество между двумя странами в международных организациях, подчеркнута важность усиления деятельности по взаимной поддержке в многосторонних форматах.

Для представителей министерства экономики, министерства энергетики, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по туризму и компаний, действующих в Азербайджане, был организован информационный форум с участием государственных структур и местных компаний Мальдивской Республики.

В ходе форума для представителей Азербайджана были сделаны подробные презентации об инвестиционных возможностях на Мальдивах в сфере туризма, гостиничного бизнеса, транспорта и других сферах, проведены содержательные обсуждения.

Во время визита для членов миссии были организованы туры по ряду промышленных зон Мальдив",- говорится в собщении ведомства.

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