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Состоялись обсуждения между Азербайджаном и СВМДА в сфере транспорта и ИКТ

Экономика Материалы 16 января 2025 15:43 (UTC +04:00)
Состоялись обсуждения между Азербайджаном и СВМДА в сфере транспорта и ИКТ
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили предстоящую работу в области транспорта и ИКТ.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, который находится с визитом в Азербайджане.

На встрече были обсуждены предстоящие работы в сфере транспорта и ИКТ в рамках председательства Азербайджана в организации.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, связанным с проведением соответствующих мероприятий и реализацией проектов.

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