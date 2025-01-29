Назван объем производства органических и неорганических химикатов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено 887,2 тысячи тонн органических и 32 360 тонн неорганических химикатов.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 8,6 процента или 84 тысячи тонн меньше, чем в 2023 году.

На 1 января 2025 года производство готовой продукции в стране составило 36,2 тысяч тонн.

В то же время производство неорганических химикатов в Азербайджане в течение 2024 года на 21,3 процента или 5680 тонн превышает показатель 2023 года.

На 1 января этого года запасы готовой продукции составили 7750 тонн.

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