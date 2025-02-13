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Назван объем производства ВВП в Азербайджане за последние 10 лет

Экономика Материалы 13 февраля 2025 06:00 (UTC +04:00)
Назван объем производства ВВП в Азербайджане за последние 10 лет

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 126,3 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,1%, или на 3,3 млрд манатов. Так, в 2023 году в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на сумму 123 миллиарда манатов.

При этом в прошлом году ВВП на душу населения равнялся 12,4 тыс. манатов, что на 0,3 тыс. манатов, или на 2,2% больше, чем год назад. В 2023 году ВВП на душу населения составил 12,1 тыс. манатов.

За последние 10 лет производство валового внутреннего продукта в Азербайджане увеличилось на 72 миллиарда манатов, или в 2,3 раза. Так, в 2015 году объем производства валового внутреннего продукта в Азербайджане составил 54,3 миллиарда манатов.

35,9 процента производства ВВП пришлось на промышленность, 10,7 процента - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7 процентов - на транспорт и складское хозяйство, 6,7 процента - на строительство, 5,7 процента - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4 процента - на размещение туристов и общественное питание, 1,9 процента - на информационную и коммуникационную отрасли, 19,9 процента - на другие отрасли. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,8 процента ВВП.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,3 процента, а в ненефтегазовом - на 6,2 процента.

Объем производства ВВП в Азербайджане за последние 10 лет:

Годы

ВВП
2024 126,3 млрд манатов
2023 123 млрд манатов
2022 133,8 млрд манатов
2021 92,8 млрд манатов
2020 72,4 млрд манатов
2019 81,6 млрд манатов
2018 79,8 млрд манатов
2017 70,1 млрд манатов
2016 60,4 млрд манатов
2015 54,3 млрд манатов
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