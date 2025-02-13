Назван объем производства ВВП в Азербайджане за последние 10 лет

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 126,3 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,1%, или на 3,3 млрд манатов. Так, в 2023 году в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на сумму 123 миллиарда манатов.

При этом в прошлом году ВВП на душу населения равнялся 12,4 тыс. манатов, что на 0,3 тыс. манатов, или на 2,2% больше, чем год назад. В 2023 году ВВП на душу населения составил 12,1 тыс. манатов.

За последние 10 лет производство валового внутреннего продукта в Азербайджане увеличилось на 72 миллиарда манатов, или в 2,3 раза. Так, в 2015 году объем производства валового внутреннего продукта в Азербайджане составил 54,3 миллиарда манатов.

35,9 процента производства ВВП пришлось на промышленность, 10,7 процента - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7 процентов - на транспорт и складское хозяйство, 6,7 процента - на строительство, 5,7 процента - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4 процента - на размещение туристов и общественное питание, 1,9 процента - на информационную и коммуникационную отрасли, 19,9 процента - на другие отрасли. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,8 процента ВВП.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,3 процента, а в ненефтегазовом - на 6,2 процента.

Объем производства ВВП в Азербайджане за последние 10 лет: