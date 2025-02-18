На ВЭС "Хызы-Абшерон" работы идут быстрыми темпами - фоторепортаж

ХЫЗЫ/Trend/ - Сегодня был организован медиатур на ветряную электростанцию ​​(ВЭС) "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт.

Как сообщает Trend, в ходе медиатура журналистам была представлена подробная информация о технических характеристиках, экономических, социальных и экологических преимуществах ВЭС "Хызы-Абшерон" и её роли в достижении энергетических целей страны.

Было отмечено, что богатый потенциал Азербайджана в области ветроэнергетики, высокий интерес к "зеленой" энергии и благоприятные условия для иностранных инвестиций в Азербайджане стали важными факторами для реализации этого проекта.

Было доведено до сведения представителей СМИ, что ВЭС "Хызы–Абшерон" значительно повысит долю "зеленой" энергии в энергетическом балансе страны.

По предварительным данным, станция будет производить около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа, снизить выбросы углерода на 400 тысяч тонн и обеспечить энергией 300 тысяч домов.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 340 миллионов долларов США.

В настоящее время на станции установлены 4 турбины мощностью по 6,5 мегаватта каждая, в течение 2025 года ожидается установка всех турбин и ввод станции в эксплуатацию.

Представляем фоторепортаж с территории ветряной электростанции "Хызы–Абшерон":

Фото: Ханлар Ализаде

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