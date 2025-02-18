Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили применение инновационных технологий в банковском секторе

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования денежно-кредитной политики в банковском секторе, а также расширения применения инновационных технологий между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова в социальной сети X.

"В рамках участия в конференции в городе Аль-Ула состоялась встреча с заместителем председателя Центрального банка Саудовской Аравии по монетарным вопросам Талалом Аль-Хумудом. На встрече мы обменялись мнениями по вопросам совершенствования денежно-кредитной политики, а также по расширению применения инновационных технологий. Мы также обсудили возможности дальнейшего углубления сотрудничества с повышением обмена знаниями и опытом между учреждениями", - отмечается в публикации.

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