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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 февраля

Экономика Материалы 21 февраля 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 февраля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 февраля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7850 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0467 маната, а 100 российских рублей — 1.9142 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.7850

1 австралийский доллар

AUD

1.0875

1 белорусский рубль

BYN

0.5015

1 болгарский леви

BGN

0.9124

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1186

1 чешская крона

CZK

0.0712

1 китайский юань

CNY

0.2347

1 датская крона

DKK

0.2393

1 грузинский лари

GEL

0.6052

1 гонконгский доллар

HKD

0.2187

1 индийская рупия

INR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1531

10000 иранских риалов

IRR

0.0253

1 шведская крона

SEK

0.1599

1 швейцарский франк

CHF

1.8928

1 израильский шекель

ILS

0.4791

1 канадский доллар

CAD

1.1994

1 кувейтский динар

KWD

5.5080

100 казахских тенге

KZT

0.3389

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4437

1 молдавский лей

MDL

0.0911

1 норвежская крона

NOK

0.1531

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6083

1 польский злотый

PLN

0.4290

1 румынский лей

RON

0.3586

100 российских рублей

RUB

1.9142

1 сербский динар

RSD

0.0152

1 сингапурский доллар

SGD

1.2736

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2290

1 турецкая лира

TRY

0.0467

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0408

100 японских йен

JPY

1.1308

1 новозеландский доллар

NZD

0.9801
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