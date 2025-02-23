Обнародован объем прямых инвестиций из Ирана в Азербайджан

АСТАНА /Trend/ - Азербайджан является основным получателем иранских инвестиций в Евразийском регионе, его доля - 91% от общего объема, или 2,93 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на доклад Евразийского банка развития.

В докладе отмечается, что с 2016 года иранские ПИИ в Азербайджане выросли более чем в два раза, демонстрируя устойчивую тенденцию к увеличению объемов капитала.

Аналитики ЕАБР напоминают, что с 2017 года реализуется проект по производству автомобилей Khazar в Нефтчалинском районе Азербайджана.

"Автомобильный завод "АзКрон" принадлежит совместному предприятию "Азеврокар", которым, в свою очередь, на 75% владеет группа "АзерМаш". Остальная четверть — на счету крупнейшей иранской автомобильной компании Iran Khodro", - говорится в докладе.

Кроме того, в ЕАБР отмечают, что к 2022 году объем накопленных азербайджанских ПИИ в Иране составил 3,3 миллиона долларов. В первой половине 2024 года объем увеличился до 8,3 миллиона долларов.

В докладе сообщается, что Азербайджан реализует один инвестиционный проект.

"Азербайджанская компания ADY Express инвестирует в строительство грузового терминала в иранском городе Астара. Данный проект должен играть важную роль в развитии Западного маршрута МТК "Север - Юг". Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллионов долларов", - говорится в докладе банка.