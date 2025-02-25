Оценены перспективы совместных инвестпроектов между Азербайджаном и Оманом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече с представителями оманской компании "Suhail Bahwan Group Holding" в министерстве экономики Азербайджана были обсуждены совместные инвестиционные проекты и потенциальные перспективы сотрудничества.

Как сообщили Trend в министерстве, обсуждения были проведены во время встречи министра экономики Микаила Джаббарова с представителями оманской компании Suhail Bahwan Group Holding.

Представителям оманской компании была предоставлена информация о приоритетах ненефтяной экономики в Азербайджане и благоприятной бизнес-среде, созданной для иностранных инвестиций, отмечена важность государственно-частного партнерства в этой области.

Было подчеркнуто, что меры государственной поддержки строительства в Азербайджане производства, создающего добавленную стоимость, а также транспортно-логистическая инфраструктура для экспорта произведенной продукции на зарубежные рынки повышают привлекательность нашей страны для инвестиций со стороны иностранных компаний.

Стороны обсудили совместные инвестиционные проекты, в том числе потенциальные возможности сотрудничества.

Отметим, что Suhail Bahwan Group Holding, один из крупнейших холдингов Султаната Оман, владеет более чем 30 компаниями, работающими в странах Персидского залива, Северной Африке и Южной Азии. Холдинг работает в таких секторах, как химическая промышленность, здравоохранение, энергетика, логистика, машиностроение, инфраструктура, информационные технологии и телекоммуникации.

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