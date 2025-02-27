В 2024 году больше всего туристов в Азербайджан прибыло из России

БАКУ /Trend/ - В 2024 году наибольшее количество туристов в Азербайджан прибыло из России.

Как сообщает в четверг Trend, данные презентовал Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана, на открытии международного саммита недвижимости "Движение" в Баку.

В презентации было отмечено, что число туристов из России выросло на 17% по сравнению с 2023 годом.

Следующими по числу прибывших стали туристы из Турции, поток которых вырос на 13% в годовом выражении. Существенный рост был зафиксирован среди туристов из Индии (+108%), Китая (+93%), Пакистана (+47%), Казахстана (+39%), Саудовской Аравии (+22%) и Ирана (+27%). Также увеличилось число путешественников из Грузии (+7%), Узбекистана (+17%) и ОАЭ (+2%) и других стран.

Зенгстшмид отметил, что значительный рост турпотока из Китая связан с введением Азербайджаном безвизового режима для граждан КНР сроком на один год.