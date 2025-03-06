Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Резидент Агдамского промпарка впервые участвует в международной выставке

Экономика Материалы 6 марта 2025 10:33 (UTC +04:00)
Резидент Агдамского промпарка впервые участвует в международной выставке
Фото: IZIA

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обои бренда Made in Azerbaijan впервые представлены на международной выставке.

Об этом в четверг Trend сообщили в Агентстве развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что ООО Mister Decor, резидент Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства, представлено стендом на Международной выставке строительных материалов и декора в Пекине (Китай).

На стенде компании, который с интересом был встречен посетителями, демонстрируются образцы продукции под брендом Made in Azerbaijan. Выставка пройдет с 6 по 9 марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости