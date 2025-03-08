ШОС о работе Ирана по улучшению транспортных путей и торговой интеграции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Иран активно работает над укреплением торговых и инвестиционных связей со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), снижая торговые барьеры, облегчая транзакции и содействуя экономической интеграции, сообщил Trend источник в ШОС.

"Товарооборот Ирана с государствами-членами ШОС в 2023 году составил 41 миллиард долларов, что на 10,26% больше по сравнению с предыдущим годом. Китай оставался крупнейшим торговым партнером Ирана в рамках блока, на его долю приходилось около 30,32 миллиарда долларов, за ним следовали Индия и Россия", - отметил источник.

По данным ШОС, за первые десять месяцев 2024 года товарооборот Ирана с другими странами-членами ШОС продолжил расти, достигнув 37,1 миллиарда долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Экспорт Ирана в страны ШОС также значительно увеличился: в 2023 году было экспортировано около 54,5 миллиона тонн товаров на сумму 18 миллиардов долларов, что отражает рост объема грузов на 41%", - добавили в организации.

Представитель ШОС также отметил усилия Ирана по созданию новых международных транспортных коридоров, направленных на улучшение транспортной связи и торговых маршрутов. Ожидается, что эти коридоры оптимизируют логистику, снизят транспортные расходы и повысят эффективность торговли для всех сторон.