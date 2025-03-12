ММСБ обеспечивают около 15% добавленной стоимости в экономике Азербайджана - ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Микро-, малый и средний бизнес (ММСБ) обеспечивают около 15 процентов добавленной стоимости в экономике Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе на первом Национальном форуме по финансовой доступности в Баку.

"ММСБ Азербайджана обладает значительным неиспользованным потенциалом. В настоящее время они обеспечивают около 15 процентов добавленной стоимости в экономике страны и создают 50 процентов рабочих мест",- сказала она.

По ее словам, ЕБРР в Азербайджане также расширяет свое участие в торговом финансировании и кредитовании ММСБ.

"Совместно с нашими партнерами в ближайшие годы мы сосредоточимся на повышении конкурентоспособности МСБ, расширении инициатив в сфере "зеленого" финансирования, поддержке женщин в бизнесе, а также увеличении возможностей трудоустройства молодежи в стране", - отметила представитель банка.

Она подчеркнула, что значительная часть азербайджанских МСБ сосредоточена в секторах с относительно низкой добавленной стоимостью, таких как торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание.

Моуравидзе отметила, что компании, которые внедряют инновации, станут двигателем следующего этапа экономического роста Азербайджана. Ключевым фактором этой трансформации является цифровизация.

"Технологии кардинально меняют правила игры для МСБ, предоставляя новые возможности, повышая эффективность, расширяя доступ к рынкам и создавая равные условия с крупными компаниями. От автоматизации до электронной коммерции, от Интернета вещей до микроплатежей – цифровизация открывает новые перспективы для масштабирования и повышения конкурентоспособности. Малый и средний бизнес обладает преимуществом гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям. Мы гордимся тем, что предоставляем консультационные услуги и финансирование МСБ, стремящимся к цифровой трансформации", – сказала она.