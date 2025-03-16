В январе объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано 9,25 миллиона кВт/ч электроэнергии.

По расчетам Trend, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта такого объема электроэнергии составил 354 тысячи долларов США.

Экспорт электроэнергии в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в объеме на 250 тысяч кВт/ч или на 2,8 процента, а по стоимости — на 45 тысяч долларов США или на 14,6 процента.

Так, за первый месяц прошлого года из Азербайджана в Россию было экспортировано электроэнергии в объеме 9 миллионов кВт/ч на сумму 309 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 140,9 миллиона кВт/ч электроэнергии. В стоимостном выражении этот показатель составил 7,8 миллиона долларов США. Это на 354,2 миллиона кВт/ч по объему (в 3,5 раза) и на 21 миллион долларов США меньше в стоимостном выражении (в 3,7 раза), чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе 2024 года объем экспортированной из Азербайджана электроэнергии составил 495 миллионов кВт/ч, а стоимость - 28,7 миллиона долларов США.

Также следует отметить, что в отчетном месяце был осуществлен экспорт электроэнергии из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран.