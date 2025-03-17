В Баку будет создан новый парк

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе города Баку будет создан новый парк.

Как сообщает в понедельник Trend, парк будет разбит в районе улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриз и Талята Шихалиева.

В связи с этим Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" подведомственное Исполнительной власти города Баку начало соответствующую работу.

Так, в настоящее время начаты работы по подготовке проектно-сметной документации нового парка.

ООО спрогнозировало, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 198,6 тысячи манатов.